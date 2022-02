President Poetin aangekomen in Peking, eerste afspraken met Xi gemaakt

De Russische president Poetin heeft in Peking gesproken met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. De twee leiders hadden een lunchafspraak voorafgaand aan de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in de Chinese hoofdstad.

Poetin kwam vanochtend in Peking aan. De twee presidenten hebben elkaar in nog geen tien jaar tijd al 38 keer ontmoet. Ook de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken en minister Sjoelginov van Energie zijn meegereisd.

Het Kremlin had voorafgaand aan de ontmoeting gezegd dat de Chinees-Russische top een "gezamenlijke visie" op internationale veiligheid moet opleveren. De kwestie-Oekraïne zou ook ter sprake komen, maar het is nog onduidelijk wat Poetin en Xi daarover precies besproken hebben.

Poetin ligt binnen de internationale gemeenschap onder vuur vanwege zijn optreden bij de Russisch-Oekraïense grens en hij wil zeker zijn van steun van China.

Afspraken gemaakt over gas

Wel is al duidelijk dat de Russische president China beloftes heeft gedaan voor de levering van Russisch gas. Hij heeft de Chinezen de levering van zeker tien miljard kubieke meter per jaar beloofd. Rusland heeft plannen om via Mongolië een nieuwe gaspijpleiding aan te leggen naar China.

Later vandaag woont president Poetin de openingsceremonie van de Spelen bij. Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië blijven uit protest weg vanwege de schending van de mensenrechten van de Oeigoerse minderheid in China. Ook Nederland stuurt geen regeringsdelegatie.