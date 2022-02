Reddingswerkers '3 à 4 meter verwijderd' van kleuter in Marokkaanse put

Reddingswerkers in Marokko zeggen dat ze nog 3 à 4 meter verwijderd zijn van de 5-jarige Rayan. De kleuter zit inmiddels al meer dan 65 uur vast in een 35 meter diepe waterput in het noorden van het land.

De jongen viel daarin toen zijn vader de put aan het repareren was. De autoriteiten melden dat hij in leven is. De kleuter krijgt water en zuurstof via slangen. De reddingsoperatie wordt bemoeilijkt doordat de schacht slechts een halve meter breed is.

Reddingswerkers zijn in de put afgedaald, maar konden de jongen niet bereiken. Daarom is er een gat parallel aan de put gegraven. Vanuit dat gat graven ze naar hem toe. De laatste meters gebeuren met de hand uit angst voor instortingsgevaar.

Er wordt volgens de autoriteiten voorzichtig gewerkt, waardoor de reddingsoperatie veel tijd in beslag neemt. Het is lastig te zeggen hoelang het nog duurt.