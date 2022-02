Mogelijk verband explosie bij fruithandel Nieuwegein met drugsvondst in België

De explosie vorig jaar bij een fruithandel in Nieuwegein houdt mogelijk verband met een cocaïnevondst in Antwerpen. Volgens de politie zou het kunnen dat drugshandelaren dachten dat de drugs zich in Nieuwegein bevonden.

In de nacht van 27 op 28 augustus legde iemand een brandbom neer bij fruithandel Lukassen & Zn. Door de explosie raakte de gevel flink beschadigd. Medewerkers die op dat moment in het pand waren, bleven ongedeerd.

Eerder die maand werd in de haven van Antwerpen 3500 kilo coke gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met bananen afkomstig uit Colombia. De Belgische politie nam de drugs in beslag, waarna het fruit werd verzonden naar het bedrijf in Nieuwegein, meldt RTV Utrecht.

"Uit onderzoek is een zeer reëel scenario naar voren gekomen dat de cocaïnehandelaren hebben gedacht dat de coke zou zijn doorgeleverd aan het bedrijf in Nieuwegein", zegt de politie. Volgens de politie is dit echter een misvatting, omdat de drugs na de vondst zijn vernietigd. De politie laat weten de zaak verder te onderzoeken.