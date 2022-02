Rusland sluit Moskouse redactie van Duitse nieuwszender

Rusland sluit de Moskouse redactie van de Duitse nieuwszender Deutsche Welle (DW) en heeft accreditaties van de medewerkers ingetrokken. Dat betekent dat ze niet meer in Rusland mogen werken.

Daarnaast wil het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een eind maken aan de uitzendingen van DW op Russisch grondgebied. Het is niet duidelijk wanneer dat ingaat.

Ook is een procedure in gang gezet om DW als "buitenlandse agent" aan te merken. Dat betekent dat de zender in Rusland onder verscherpt toezicht komt te staan en in de berichtgeving moet melden dat ze vanuit het buitenland wordt gefinancierd.

Rusland reageert daarmee op een uitzendverbod in Duitsland voor de Duitstalige afdeling van de Russische zender RT (voorheen Russia Today). Volgens de Duitse toezichthouder ZAK heeft RT geen vergunning om in Duitsland uit te zenden.

'Absurd'

DW legt zich niet bij het Russische besluit neer. Directeur Peter Limbourg spreekt van een "absurde reactie" en zegt dat de zender naar de rechter stapt. "Zolang we officieel niets hebben gehoord, gaan we door met onze berichtgeving vanaf onze redactie in Moskou. En zelfs als de redactie dicht moet, zal dat onze berichtgeving over Rusland niet veranderen. "

De Duitse minister voor Cultuur en Media, Claudia Roth, noemt het Russische besluit onaanvaardbaar. Ze wees erop dat RT in Duitsland geen uitzendvergunning heeft en ook niet heeft aangevraagd, terwijl DW in Rusland wel over vergunningen beschikt. De vergunning om in het Engels uit te zenden loopt tot 2025, die voor Duitstalige uitzendingen tot 2027. Bijna twintig uur per week zendt DW ook uit in het Russisch.

Desinformatie

DW wordt door Duitsland betaald, maar de redactie is onafhankelijk. RT wordt door het Kremlin betaald, maar staat bekend als een Russische propagandazender en verspreider van desinformatie.

Het Duitse weekblad Der Spiegel ontdekte vorig jaar dat het Kremlin RT voorschrijft hoe de zender moet berichten over bijvoorbeeld het coronavaccin of Russische onderwerpen. "Ze verspreiden desinformatie zodat mensen hun vertrouwen verliezen in onze democratie", zei Der Spiegel-journalist Anne-Katrin Müller.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, heeft haar Russische collega Lavrov in januari al laten weten dat Duitsland staatszenders als RT niet toelaat.

Aanval op persvrijheid

Het Kremlin noemt het uitzendverbod voor RT een aanval op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid. "Het is volkomen duidelijk", zei Kremlin-woordvoerder Peskov tegen staatspersbureau Interfax. "Een Russisch massamedium, ik zou zelfs zeggen een internationaal massamedium, krijgt in Duitsland een uitzendverbod. Dat is niets anders dan een aanslag op het vrije woord."

De Duitse bondskanselier Scholz reist volgende week naar Moskou voor een ontmoeting met president Poetin. Behalve over de Oekraïnecrisis zal het daar over de verslechterde verhoudingen tussen Moskou en Berlijn gaan, schrijft het Duitse persbureau DPA.