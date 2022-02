Alles wordt duurder: 'In plaats van de auto nemen we de scooter'

Youri Elstrodt is kok in een pannenkoekenrestaurant. Hij merkt vooral dat de boodschappen steeds duurder worden. ''Vlees en groente zijn heel erg duur geworden. Het is een stuk duurder om gezond te eten tegenwoordig.'' En dat leidt ook tot ander consumptiegedrag. ''We waren nu net onderweg naar de Burger King. Even snel een burgertje eten is goedkoper dan naar de winkel gaan en dan moet je het ook nog helemaal klaar maken en koken. Maar natuurlijk weet ik wel dat dat eigenlijk beter is''

Vriendin Maura Putten studeert Maatschappelijke Zorg en woont sinds een paar maanden op zichzelf. ''Ik ben student en verdien niet veel. Ik merk dat de boodschappen duurder zijn en let goed op naar welke supermarkt ik ga. Mijn huur is hoog. Voor mij is het nu echt goed opletten en aan het einde van de maand wachten tot mijn DUO weer binnen is. ''