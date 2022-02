Burgerdoden gemeld bij antiterreuroperatie VS in Syrië

Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat de operatie in de stad Atmeh rond middernacht begon en zo'n twee uur duurde. Aangenomen wordt dat de aanval gericht was op een vermoedelijke aan al-Qaida gelieerde jihadist. Het gaat om een dichtbevolkt gebied bij de grens met Turkije, waar tienduizenden ontheemde Syriërs in geïmproviseerde kampen of overvolle woningen leven.

Inwoners zeggen dat ze tijdens de operatie zwaar geweervuur hoorden, waaruit kan worden opgemaakt dat de Amerikaanse aanval op verzet is gestuit. Een van hen zegt dat reddingswerkers minstens twaalf lichamen uit het puin van een gebouw met meerdere verdiepingen haalden.

Al-Baghdadi in 2019

Speciale eenheden van de VS komen vaker in actie in Syrië. Zo werd in 2019 bij een Amerikaanse militaire operatie IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi gedood. Die aanval vond ook plaats in het noordwesten van Syrië, ten noorden van de stad Idlib.