Wekdienst 3/2: Debat in Tweede Kamer over Oekraïne • Rutte gaat naar Brussel

De gemeentelijke belastingen zijn ook dit jaar weer in bijna alle gemeenten verhoogd. De onroerendezaakbelasting (ozb), die gekoppeld is aan de WOZ-waarde van een woning en dus aan de huizenprijzen, stijgt gemiddeld met 4,4 procent. De rioolheffing stijgt met 2,9 procent, en de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gaan met 4 procent omhoog.

In totaal verwachten gemeenten dit jaar 11,5 miljard euro op te halen met de heffingen, 180 miljoen euro meer dan in 2021. Een en ander blijkt uit de door het CBS verzamelde begrotingscijfers van Nederlandse gemeenten.

De stijging van de heffingen verschilt per gemeente en is soms fors.

Kabinet zoekt oplossing voor spaarders die te veel betaalden: Het gaat mogelijk om een miljoen spaarders die over de jaren 2017 tot en met 2021 het bedrag terugkrijgen dat zij via box 3 moesten betalen.

Moederbedrijf Facebook verwacht minder inkomsten, koers flink gedaald: Het is niet vaak voorgekomen dat het techbedrijf in zo'n korte tijd zoveel beurswaarde verloor.

Namen experts onder aanvraag 'geen verrassing', zeggen Anne Frank-onderzoekers: Het onderzoeksteam zegt dat alle genoemde experts in de beginfase toestemming hadden gegeven om hun naam te vermelden op de website van het onderzoek.

De politie is een trein in Oost-Brabant binnengegaan nadat er een melding was binnengekomen dat er een verdacht pakketje aan boord was. Zo'n honderd passagiers zijn gefouilleerd. Er is geen explosief aangetroffen. En niet alle reizigers waren daar enorm van geschrokken, zo blijkt. "Het was vreemd genoeg een beetje gezellig."