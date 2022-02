Actrice Whoopi Goldberg even op non-actief om Holocaust-uitspraak

De Amerikaanse zender ABC heeft actrice en comédienne Whoopi Goldberg twee weken geschorst om uitspraken die ze deed over de Holocaust. Ze is daarom niet te zien in talkshow The View, waar zij een van de presentatoren van is.

In een discussie met haar medepresentatoren over de Holocaust zei de 66-jarige Goldberg gisteren dat het geen rassenkwestie was. "Dit is wat witte mensen andere witte mensen hebben aangedaan", zei ze.

Om die uitspraak kwam ze bij verschillende Joodse organisaties onder vuur te liggen. "Nee Whoopi Goldberg, de Holocaust ging om nazi's die op grote schaal Joodse mensen uitmoordden van wie zij vonden dat ze van een minderwaardig ras waren", zei een woordvoerder van een van die organisaties.

Excuses niet voldoende

Goldberg maakte haar excuses voor de opmerking. "In de show zei ik dat de Holocaust niet ging om ras, maar om hoe mensen inhumaan kunnen zijn tegen andere mensen. Ik had moeten zeggen dat het om beiden gaat", zo verklaarde ze. Ondanks haar excuses besloot het hoofd van ABC toch om Goldberg te schorsen.

"Ik heb haar gevraagd tijd voor zichzelf te nemen en te reflecteren op, en te leren van, de impact van haar uitspraken", zei ABC-topvrouw Kim Godwin over dat besluit. "De gehele nieuwsorganisatie van ABC is solidair met onze Joodse collega's, vrienden, familie en gemeenschappen."