'Criminele burgerinfiltrant nam initiatief, niet ik', zegt verdachte van drugshandel

"Hij heeft het in gang gezet, hij wilde met die mensen in Thailand afspreken. Ik voel me genaaid. Zoals het OM me afschildert, die man ben ik niet. Ik ben niet rijk, ik ben geen grote internationale drugshandelaar." De verdachte denkt dat het de infiltrant vooral te doen was om de beloning die hij van het openbaar ministerie kreeg.

Volgens zijn advocaat komt daar nog bij dat het type verdachten en de hoeveelheden in beslag genomen harddrugs aantonen "dat dit geen geen wereldschokkende zaak" is. "Ik begrijp dat de politie georganiseede drugshandel aanpakt met een criminele burgerinfiltrant. Maar de vraag is of dat in deze zaak een proportioneel middel was."

Het Openbaar Ministerie laat na vragen van de NOS weten niet voorafgaand aan de zitting te willen reageren.

Zwaar middel

In maart 2020, toen het OM bekendmaakte dat er een criminele burgerinfiltrant was ingezet, zei een officier van justitie tegen Omroep Friesland en de NOS: "Het is een zwaar middel, waar we goed over hebben nagedacht. We zagen een gesloten club die zich bezighield met internationale drugshandel. Een gewone infiltrant, dat zou niet lukken. Hierdoor kregen we een uniek kijkje in dit milieu. Van tevoren is afgesproken dat hij onder regie van de politie in drugs mocht handelen en geld mocht witwassen. De veiligheid van de persoon heeft altijd vooropgestaan... zo'n dubbelrol is heel spannend voor iedereen."

Strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff zegt in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co dat de bezwaren die de IRT-affaire naar boven bracht, ook nu nog aanwezig zijn. "Dat maakt het voor de rechter uiteindelijk ook heel lastig, als er niet van het hele proces in het geheim opnames zijn gemaakt. Want wie geloof je dan aan het einde van de rit?"