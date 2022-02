Italiaanse actrice Monica Vitti, gezicht van baanbrekende films in jaren 60, overleden

Deze films, die als trilogie gelden en waarvan Vitti het belangrijkste gezicht was, worden tot op de dag van vandaag door cineasten hoog in lijstjes met hun favorieten gezet. De thematiek, over het onvermogen van mensen om te communiceren, en de beeldtaal waren destijds sterk vernieuwend.

Vitti had ook privé een relatie met Antonioni, die eind jaren 60 afliep. In 1980 zouden ze nog een keer samenwerken in Il mistero di Oberwald. Vitti werkte in de jaren 70 en 80 vooral in Italië, maar speelde ook mee in enkele Engelstalige producties. In 2002 was ze voor het laatst op toneel te zien, in de musical Notre-Dame de Paris in Parijs.