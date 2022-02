Rutte spreekt met president Oekraïne over oplopende spanningen met Rusland

Premier Rutte en minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn op bezoek in Oekraïne. Voorafgaand aan een ontmoeting met president Zelensky hebben de twee bewindslieden in Kiev rode rozen gelegd bij de herinneringsmuur voor gesneuvelde soldaten in het conflict in Oost-Oekraïne.

Ze werden vergezeld door minister Kuleba van Buitenlandse Zaken, die uitgebreid de tijd nam om ze rond te leiden. "Premier Rutte was zichtbaar aangeslagen bij het zien van de portretten van militairen die gesneuveld zijn tijdens de strijd in Oost-Oekraïne en de Krim in 2014", vertelt correspondent Kysia Hekster.

Op de muur hangen ook foto's van militairen die omkwamen bij gevechten in de buurt van de rampplek waar vlucht MH17 neerstortte. "Het komt zo dichtbij. Dit komt erg binnen ja", zei Rutte. "Het monument is erg indrukwekkend en heel menselijk gemaakt. Dat je foto's ziet van 17 juli, de dag dat het vliegtuig neerkwam, dat er ook Oekraïners zijn gesneuveld in die strijd, dat brengt het wel heel dichtbij."

