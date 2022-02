Wekdienst 2/2: Rutte en Hoekstra in Oekraïne • Koningspaar 20 jaar getrouwd

Wat heb je gemist?

Twee op de drie jonge vrouwen tussen de 12 en 25 jaar hebben afgelopen jaar te maken gehad met straatintimidatie. De helft van de meisjes en vrouwen werd ongewenst nagefloten op straat. Een kwart werd bovendien weleens achterna gelopen of achtervolgd.

Dat meldt Centraal Bureau voor de Statistiek, dat voor het eerst landelijk onderzoek hiernaar deed. Jonge vrouwen tussen 18 en 21 jaar krijgen het vaakst te maken met nafluiten, gesis of geroep. Maar ook tieners tussen de 14 en 18 jaar geven aan hier veel last van te hebben.

Van de jongens en mannen tussen de 12 en 25 jaar is één op de drie in de onderzoeksperiode in 2020-2021 op straat geïntimideerd. Het ging dan vooral om naroepen.

Ander nieuws uit de nacht

Poetin beschuldigt Westen van 'opzettelijk uitlokken van oorlog': Poetin beschuldigde westerse landen er ook van de "Russische zorgen" rond een eventuele toetreding van Oekraïne tot de NAVO te negeren. En volgens de Russische president wil de VS een confrontatie aangrijpen om zijn land meer sancties opleggen.

Rotterdam meest vervuilende Europese haven, becijfert milieuorganisatie: De zeevaart in de haven, de grootste van Europa, is jaarlijks verantwoordelijk voor een koolstofuitstoot van 13,7 miljoen ton. Dat is vergelijkbaar met grofweg vier keer de CO2-uitstoot van een kolencentrale. Op de tweede plaats staat de haven van Antwerpen.

Door vulkaanuitbarsting getroffen Tonga gaat in lockdown: bij twee reddingswerkers is corona vastgesteld. Voordat de noodhulp arriveerde, telde de eilandengroep nog maar één coronageval. Sinds het arriveren van de noodhulp worden op het eilanden meer testen uitgevoerd.

En dan nog even dit:

Willem-Alexander en Máxima zijn twintig jaar getrouwd. Op 02-02-2002 stapte het koninklijk paar in het huwelijksbootje. Beleef de aanloop naar het huwelijk, de kus én de traan nog een keer in deze video: