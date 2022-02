Spanningen in Oekraïne: dit is wat de Russische media berichten

Zo krijgen de Russen theorieën voorgeschoteld over de mogelijke inzet van chemische wapens uit het Westen, gebruikt door het Oekraïense leger om de "Russischsprekende bevolking in het Oosten aan te vallen". "Oekraïne heeft chemische wapens, en er zijn geen garanties dat het ze niet zal gebruiken", schrijft staatspersbureau RIA Novosti. Russia Today schrijft over Oekraïense plannen van 'valse vlag'-aanvallen, om vervolgens Rusland de schuld te kunnen geven.

In het programma Vesti Nedeli (Nieuws van de Week) schetste host Dmitri Kiseljov zondag het scenario dat de NAVO van plan is Rusland aan te vallen tijdens de Olympische Winterspelen.

"In 2008 begon de Georgische president Saakasjvili een oorlog toen Poetin de opening van de Olympische Spelen in Peking bijwoonde. Poetin gaat binnenkort weer naar de Olympische Spelen in Peking en Zelensky is nu net zo nerveus als Saakasjvili toen. Het is een déjà-vu", aldus Kiseljov in het best bekeken staatsnieuwsprogramma van Rusland.

Verder lezen en horen Russen over de 'zorgen' over een mogelijke NAVO-invasie in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk, waarvan de leiders Rusland om hulp hebben gevraagd. Rusland heeft toegezegd de republieken te zullen helpen met 'defensieve wapens om zich te 'beschermen tegen westerse agressie'.

Desinformatie

Vijf desinformatie-onderzoekers schrijven in Politico dat het voornaamste doel van de berichtgeving is om verdeeldheid tussen westerse landen te zaaien over hun steun aan Oekraïne. Daarnaast wordt volgens hen desinformatie ingezet om de beschuldigingen van de NAVO tegen Moskou te kunnen weerleggen en om een plausibele ontkenning te creëren van toekomstige gruweldaden, waaronder het mogelijke gebruik van chemische wapens door Rusland zelf.

Het Russische nieuws sluit aan bij het beeld dat geschetst wordt door het Kremlin: dat het Westen en niet Moskou een bedreiging vormt voor de regionale vrede en stabiliteit. Een opvatting die volgens onafhankelijke opiniepeilingen breed wordt gedragen onder de Russische bevolking. Ongeveer de helft van de Russen is ervan overtuigd dat het Westen - en niet Rusland - de agressor is in dit conflict.