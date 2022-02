Aan de frontlinie in Oekraïne klinken schoten, maar 'dat is niets bijzonders'

Galina laat haar dak zien. "Zie je? Beschadigd geraakt tijdens een inslag. Zes ramen sprongen. Eentje is nog steeds niet gemaakt. Vier dagen zaten we in de schuilkelder. Mijn 4-jarige kleindochter was erbij. Die zei uit angst geen woord meer. Het duurde maanden voor ze weer begon te praten. Mijn kleinzoon moest nooit iets van geweld hebben. Maar nu zegt hij: het enige wat ik wil is naar de militaire academie om voor ons land te kunnen vechten. Iedereen hier lijdt, we zijn allemaal psychisch in de war."

Chermalyk ligt niet ver van de Russische grens. Vóór de oorlog begon, in 2014, was deze regio pro-Russisch. Maar daar is na alle geweld van de afgelopen jaren niet veel meer van over. "Natuurlijk zit Rusland daarachter", zegt Dovzhan. Iets wat president Poetin nog steeds ontkent. "We zijn misschien simpele mensen hier, maar hoe komen de separatisten aan al die zware wapens? Die komen uit Rusland. En daarom zijn we nu alleen nog maar voor Oekraïne. Wij hebben Rusland niet nodig."