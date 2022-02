Nederlandse Muziekprijs voor veelzijdige pianist Thomas Beijer

Pianist Thomas Beijer krijgt de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding voor jonge getalenteerde musici. De prijs wordt toegekend door het Fonds Podiumkunsten namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De commissie Nederlandse Muziekprijs roemt Beijer (33) vooral om zijn kwaliteiten als pianist en kamermusicus, maar prijst ook zijn veelzijdigheid. Beijer is niet alleen pianist, hij componeert, arrangeert, improviseert, presenteert, maakt animaties, tekent, schrijft en is artistiek leider. De commissie ziet hem als een 'uomo universale', een alleskunner.

"Als luisteraar hoor je een begaafde en virtuoze pianist, maar Beijer verstaat daarnaast ook de kunst om de gedachtewereld van een componist, een zielsverwant, tot leven te wekken", staat in het rapport. "Hij speelt het werk, maar laat ook het verhaal daarachter horen. Hieruit blijkt niet alleen zijn liefde voor de muziek, maar ook zijn toewijding en grote inlevingsvermogen."

Kandidaten voor de prijs werken in een studietraject met musici uit binnen- en buitenland, voor het Fonds Podiumkunsten hen voordraagt.

Wereldproblemen

Beijer noemt de onderscheiding bijzonder eervol en zegt in een reactie dat muziek en kunst wel degelijk wereldproblemen kunnen oplossen. "Kunst vormt de manier waarop mensen denken, waarop we omgaan met elkaar en onze omgeving. Het maakt ons empathischer en nobeler. Ik geloof daar heilig in."

Beijer krijgt de prijs op 17 februari uit handen van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media in De Oosterpoort in Groningen. Hij speelt dan met het Noord Nederlands Orkest onder leiding van dirigent Eivind Gullberg Jensen het Pianoconcert in G van de Franse componist Maurice Ravel.

Vorig jaar won trombonist Sebastiaan Kemner de prijs en een jaar eerder werd hij toegekend aan blokfluitist Lucie Horsch. Eerder ging de prijs naar inmiddels gevestigde namen in de muziek als pianist Hannes Minnaar, trombonist Jörgen van Rijen, hoboïst Pauline Oostenrijk, harpisten Remy van Kesteren en Lavinia Meijer en violist Janine Jansen.