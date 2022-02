Verdachten van doodschieten Duitse agenten hadden wapenarsenaal

De Duitse politie heeft een forse hoeveelheid wapens aangetroffen bij de verdachten van het doodschieten van twee agenten. Persbureau DPA meldt dat er onder meer pistolen, geweren, een kruisboog, geluidsdempers en munitie zijn ontdekt bij een huiszoeking.

De inval volgt op een schietpartij maandagochtend vroeg in de buurt van de plaats Kaiserslautern, waarbij twee politieagenten om het leven kwamen. De agenten van 24 en 29 jaar werden doodgeschoten toen ze een voertuig aanhielden bij een verkeerscontrole. Ze konden nog net via de radio doorgeven dat ze onder vuur lagen. Een van de omgekomen agenten zou zelf nog schoten hebben gelost.

Jachttrofeeën

De politie arresteerde diezelfde dag nog twee verdachten. Een van de mannen zou zichzelf hebben aangegeven. Van deze 38-jarige Andreas S. uit Spiesen-Elversberg, in de deelstaat Saarland, waren papieren in de auto achtergebleven. Volgens de politie had hij toegang tot de wapens die gevonden zijn bij de huiszoeking.

Het Duitse weekblad Der Spiegel schrijft dat de hoofdverdachte handelde in jachttrofeeën. De politie zou in 2017 onderzoek naar de man hebben gedaan vanwege de verdenking van stroperij. Bild meldde al dat de agenten bij de verkeerscontrole gedood wild hadden aangetroffen in de auto van de verdachten.

In het huis van de tweede verdachte, een 32-jarige man, zijn naar verluidt ook geweren gevonden. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer daders zijn. De aanleiding voor de schietpartij is nog niet duidelijk.