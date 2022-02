Tbs voor brandstichter Safaripark Beekse Bergen

Een man van 27 uit Eemnes die in maart 2020 brand stichtte bij Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek, is veroordeeld tot tbs met voorwaarden. De rechtbank in Breda oordeelde dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar was.

De man stichtte brand op drie plekken bij de dierenverblijven van het safaripark. Acht impala's en twee koedoes (beide antilopesoorten uit Afrika) kwamen daarbij om. Buitenverblijven van andere dieren werden verwoest en een nest van een pinguïn werd zodanig verstoord dat het kuiken dat niet overleefde.

"Het had grote impact op het personeel, dat ze dieren die ze al jaren verzorgden in erbarmelijke omstandigheden aantroffen na de brand", aldus de rechtbank.

Manische episode

De man pleegde zijn daad op 26 maart 2020 in een manische episode. Zelf zei hij daarover tijdens de zitting twee weken geleden: "Ik was ontevreden over alle mensen die er zijn. Ik wilde één worden met de dieren, één met de natuur. Ik kwam oog in oog met de jachtluipaarden. Ik voelde toen dat ik iets moest doen, omdat ze gevangen waren."

De man werd al behandeld bij een ggz-instelling en krijg verplichte medicatie, meldt RTV Utrecht. Die behandeling gaat door de maatregel die de rechtbank oplegde door.