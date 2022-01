Spotify publiceert onder druk gedragsregels, maar is het genoeg?

Als een bedrijf op zondagavond iets naar buiten brengt, is er vaak wat aan de hand. Gisteravond, iets na negenen, publiceerde Spotify-topman Daniel Ek een blogpost naar aanleiding van alle controverse rond ster-podcastmaker Joe Rogan.

Hij bood in zijn podcast, die sinds eind 2020 onderdeel is van Spotify, een podium aan wetenschappers die misleidende uitspraken hebben gedaan over corona. Ek zegt dat zijn bedrijf niet transparant is geweest over de regels die het hanteert. Daarom worden voor het eerst de gedragsregels gepubliceerd en er komen labels bij podcasts over corona.

Ook Joe Rogan zelf heeft gereageerd. In een videoboodschap op Instagram zegt hij alle perspectieven een stem te willen geven en verdedigt hij de keuze om de wetenschappers - van wie de uitspraken zijn weerlegd - in zijn podcast aan het woord te laten over corona. Rogan belooft voortaan op zoek te gaan naar een betere balans en vindt het geen probleem als zijn podcasts een label meekrijgen.

De boel sussen

Het is een poging van Spotify om de boel te sussen, nadat artiesten Neil Young en Joni Mitchell in de dagen ervoor besloten om hun muziek van het platform af te halen. Het zit ze dwars dat Rogan de ruimte krijgt om desinformatie over corona te verspreiden in zijn veelbeluisterde podcastafleveringen.

WHO-topman Tedros steunde Young in zijn keuze. Eerder al riepen 270 Amerikaanse artsen, verplegers en wetenschappers Spotify op om met beleid te komen om corona-desinformatie aan te pakken.