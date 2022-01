Podcast De Dag: topsporters en (te) strenge coaches

Deze week beginnen in Peking de Winterspelen en dat betekent een periode van maximale prestatiedruk voor sporters. De mentale druk waar zij onder staan en het soms ongezonde topsportklimaat waarin zij moeten presteren is de afgelopen tijd vaak in het nieuws. Sporters uit onder andere de hockey-, turn- en danswereld stapten al naar voren met klachten over hun coaches en afgelopen week was in een videoserie van het AD te horen dat het ook rommelt in de Olympische schaatsploeg.

Oud-hockeycoach Marc Lammers pleit in podcast De Dag voor een cultuuromslag van coaches. Er wordt volgens hem nog te hiërarchisch gedacht en te hard op sporters ingehakt. Hij vertelt hoe hij vroeger zelf werd gekleineerd en dat later als coach ook ging doen. Maar jonge sporters tolereren dat niet meer, zegt hij, en coaches zullen moeten veranderen.

Ook hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, die onderzoek doet naar de sportcultuur in Nederland, ziet dat gebeuren. Jonge sporters pikken het niet meer, zegt ze, en ze eisen betere begeleiding. "Er ligt een zware taak op de schouders van coaches."

Reageren? Mail dedag@radio1.nl