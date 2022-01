Ook jongens kunnen vaccin tegen HPV-kanker krijgen

Het vaccinatieprogramma tegen HPV-kanker is uitgebreid. Tot nu toe was het alleen voor meisjes bedoeld. Vanaf februari kunnen ook jongens een vaccin tegen het humaan papillomavirus krijgen. Vandaag worden de eerste uitnodigingen verstuurd.

HPV is een zeer besmettelijk virus waar acht op de tien mensen ooit mee geïnfecteerd raakt. Het virus kan onder meer baarmoederhalskanker veroorzaken.

Peniskanker

Nu er steeds meer bekend is over alle verschillende vormen van kanker die door HPV kunnen ontstaan is besloten ook jongens te vaccineren. Zo krijgen steeds meer jonge mannen de diagnose peniskanker. Soms is een penisamputatie noodzakelijk om een leven te redden, zegt Oscar Brouwer, uroloog in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.

"Dat heeft uiteraard grote impact op iemands leven", zegt Brouwer. "Ik spreek vaak patiënten die terug in de tijd zouden willen reizen voor een vaccinatie, maar voor hen is het helaas te laat."

De HPV-vaccinatie is onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma. Alle kinderen ontvangen de uitnodiging voor de vaccinatie in het jaar dat ze tien worden.