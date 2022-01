Storm Corrie treft morgen kust, Oosterscheldekering waarschijnlijk dicht

Vanwege storm Corrie geldt morgen voor heel Nederland code geel. De noordwesterstorm kan plaatselijk leiden tot zware of zeer zware windstoten, oplopend tot 110 kilometer per uur. Met de huidige verwachtingen zal de Oosterscheldekering waarschijnlijk sluiten vanwege hoogwater.

Het gebeurt ongeveer eens in de twee jaar dat de Zeeuwse stormvloedkering dichtgaat. Rijkswaterstaat verwacht dat ook de Hollandsche IJsselkering, Haringvlietsluizen en Ramspolkering zullen sluiten.

"Dit wordt echt wel een storm", verwacht NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Aan zee en op het IJsselmeer rekent hij op windkracht 9. De zwaarste windstoten zullen zich voordoen in het kustgebied vanaf Terschelling zuidwaarts. Het KNMI adviseert weggebruikers om goed op te letten en de verkeers- en weerinformatie in de gaten te houden.

Regen

Het stormachtige weer begint rond 07.00 uur in het noordwesten, de piek ligt in de tweede helft van de ochtend. In de noordwestelijke helft van het land worden zware windstoten tussen 90 en en 100 kilometer per uur verwacht. Aan de kust zijn ze nog krachtiger, daar kunnen zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. In het binnenland zijn de windstoten 75 tot 90 kilometer per uur.

Er is niet alleen veel wind, ook valt er van tijd tot tijd regen. De piek van het stormachtige weer duurt tot ongeveer 12.00 uur. In de loop van de middag neemt de windkracht geleidelijk af. Vanaf maandagavond zullen de waterstanden weer dalen.