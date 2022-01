RIVM meldt ruim 75.000 positieve tests, hoogste aantal sinds begin pandemie

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 75.199 nieuwe positieve tests gemeld, het hoogste aantal sinds het begin van de coronapandemie. Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 61.553 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 34 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het RIVM grote achterstanden heeft. Er zijn nog ongeveer 131.000 positieve tests van de afgelopen 13 dagen die nog verwerkt moeten worden. In werkelijkheid zijn er dus nog meer positieve tests dan nu uit de cijfers blijkt. Gisteren was de achterstand nog minstens 122.000 positieve tests.

Twee overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden twee overleden covid-patiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld negen doden per dag, tegen acht doden per dag een week eerder.

In het weekend worden minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. Daardoor zijn op zondag en maandag deze cijfers vrijwel altijd lager dan in de rest van de week.

In de onderstaande twee grafieken staat de ontwikkeling van het aantal positieve tests en het aantal doden: