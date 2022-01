Duizenden Oekraïense vrouwen volgen cursus 'hoe overleef ik een oorlog'

Ongeveer 200 vrouwen zitten bij elkaar in een collegezaal in Kiev voor een cursus 'oorlog overleven'. Twee mannen in camouflagepakken staan op een podium. Wie ze precies zijn blijft schimmig, ze willen alleen kwijt dat ze getraind zijn door Amerikaanse militairen.

Een deelnemer wordt naar voren geroepen. Ze moet haar handen op de ogen van de militair leggen. Hij legt haar uit hoe ze hem met één simpele beweging kan uitschakelen. "Ga je gang, gooi me op de grond!" Er klinkt gegiechel uit de zaal.

De cursus duurt de hele dag en is georganiseerd door de Oekraïense Vrouwengarde. "Vrouwen hebben ongelooflijk veel behoefte aan advies. Ze willen weten hoe ze kunnen overleven als het oorlog wordt", zegt Olena Biletska, advocaat en voorzitter van de organisatie.

Haar organisatie bestaat sinds 2014, toen de oorlog in het oosten van het land begon. "We hebben inmiddels 30.000 vrouwen getraind. Nu de dreiging groter wordt, zien we een enorme toename in de vraag. We kondigden deze cursus aan en binnen een paar dagen meldden zich alleen al in Kiev meer dan duizend vrouwen. In heel Oekraïne gaat het om meer dan 50.000."

Zonder plan verlies je

De vrouwen krijgen niet alleen tips over zelfverdediging. Ze leren ook praktische zaken. Dat het belangrijk is om een eerstehulpkit klaar te hebben staan. Om genoeg benzine in de auto te hebben en contant geld in huis. "Wie een wapen wil aanschaffen om zich te verdedigen, moet in ieder geval leren hoe het te gebruiken", klinkt het vanaf het podium.

"Ik groeide op in de Sovjet-Unie", zegt deelnemer Victoria, die samen met vriendin Larissa naar de cursus gekomen is. "We leerden op school hoe we een kalasjnikov binnen 45 seconden in en weer uit elkaar konden halen. Die kennis moet ik misschien even opfrissen."

Victoria en haar vriendin hopen te leren hoe ze een plan moeten maken, en hoe ze zich het best mentaal kunnen voorbereiden. "Als je een plan klaar hebt liggen kun je winnen, als je geen plan hebt verlies je omdat je in paniek raakt. Dat is tot nu toe de belangrijkste les." Victoria gaat daarom morgen het hoognodige inslaan.