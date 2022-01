Politie pakt mannen op die na winkeldiefstal met kindje wegreden

De politie heeft twee mannen opgepakt voor de winkeldiefstal in Rotterdam waarbij de daders gisteren crashten met een klein kind op de achterbank. Het gaat om Rotterdammers van 30 en 33 jaar.

De diefstal was gisteren rond 18.00 uur in een supermarkt op de Bredenoord. Een van de twee daders stal een paar blikjes drank en stapte in een auto met daarin ook een andere man en een kind van naar schatting 1,5 jaar. Vervolgens reden ze hard weg.

Eerst probeerden ze in te rijden op de beveiliger van de supermarkt, maar die werd niet geraakt. Vervolgens ramden ze meerdere geparkeerde auto's en crashten ze uiteindelijk op de Kerstendijk tegen een wagen.

Het tweetal vluchtte en een van hen nam het kind mee. Het kind werd later op de avond aangetroffen in een woning in Rotterdam-Oost. Het kind is in het ziekenhuis nagekeken. Volgens de politie mankeerde het ogenschijnlijk niets. Het is nog onduidelijk of het kind van een van de verdachten is, of van iemand anders.