Tweetal vlucht met kindje na diefstal en dollemansrit in Rotterdam

De politie in Rotterdam zoekt twee mannen die na een winkeldiefstal zijn gevlucht met een kind in een maxicosi. Het is nog onduidelijk of het kind van een van de verdachten is, of van iemand anders.

Het begon rond 18.00 uur met een winkeldiefstal in een supermarkt op de Bredenoord. Toen de verdachten kwamen aanrijden in een auto, zat het kindje volgens de politie al achterin. De bijrijder stapte uit, stal een aantal blikjes uit de winkel en liep terug naar de auto. Het tweetal reed er vervolgens vandoor.

Auto's rammen

De verdachten probeerden in te rijden op de beveiliger van de supermarkt maar die werd niet geraakt, zegt een woordvoerder van de politie. "Met hoge snelheid rijden de mannen weg, terwijl er niets of niemand achter ze aanzit. Tijdens de rit rammen ze een aantal geparkeerde voertuigen totdat ze hun auto crashen."

Het tweetal vluchtte en een van hen nam het kind mee. Het is onduidelijk of de mannen en het kind gewond zijn geraakt. Omstanders bleven ongedeerd.

In het burgernetbericht over de situatie ligt de focus op de man met het kindje: