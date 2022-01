Zeven activisten Sterrebos gearresteerd, voedsel en drinken mag worden gebracht

Zeven activisten zijn vannacht aangehouden bij het Sterrebos bij Born. Zes van hen konden geen identiteitsbewijs tonen. De politie heeft het gebied afgezet en arresteert iedereen die erin of eruit wil.

Demonstranten gaan vandaag door met hun actie, die gisteren begon. Ze protesteren zowel in het bos als bij autofabriek VDL Nedcar, de eigenaar van het bos. Ze willen voorkomen dat een deel van het bos wordt gekapt voor de uitbreiding van de fabriek.

Leden van de actiegroep Red het Sterrebos zeiden aanvankelijk dat ze geen eten of drinken mochten brengen naar hun groepsgenoten die zich in het bos bevinden. Vanochtend probeerde "een klein groepje" thee en boterhammen brengen, zeggen ze. Daarop werden ze tegengehouden door beveiligers en later door de politie.

'Niets te zoeken'

"De grondrechten van deze vreedzame activisten worden duidelijk geschonden", stelde de groep vanochtend. "We roepen de burgemeester van Sittard op per direct de toevoer van voedsel en water toe te staan."

Burgemeester Verheijen geeft daar gehoor aan, er mag eten en drinken worden gebracht. De politie en de actievoerders maken daar nu afspraken over. "Het is niet de bedoeling dat mensen uit vrije overweging naar het Sterrebos komen en eten en drinken brengen", zegt Verheijen. "De actievoerders bevinden zich nog steeds op privéterrein. Daar hebben mensen niets te zoeken."

'Extinctie voorkomen'

Een van de activisten in het bos, Maarten, zegt dat ze met een kleine twintig mensen de nacht in hangmatten tussen de bomen hebben doorgebracht. Het is koud en hij heeft geen warm eten, maar mag niet klagen, vindt hij.

"Het is zo belangrijk om voor dit bos te strijden, met bomen van 200 jaar oud en herten, vleermuizen en hagedissen die er wonen. Daar kan ik wel wat ongemak voor weerstaan", zegt hij. "We moeten alles op alles zetten om extinctie te voorkomen."

Solidariteitsdemonstratie

Een deel van het bos moet mogelijk wijken voor uitbreiding van VDL. De autofabriek wil niet dat er in het bos gedemonstreerd wordt.

De gemeente Sittard-Geleen heeft de Mitsubishi Avenue, nabij de autofabriek, aangewezen als demonstratielocatie. Daar wordt vandaag een solidariteitsdemonstratie gehouden, zegt de actiegroep.