Rechter tikt Noord-Brabant op de vingers: te veel bezoekers bij de Efteling

De rechtbank heeft de provincie Noord-Brabant op de vingers getikt voor de stikstofuitstoot van de Efteling. Drie keer heeft de provincie onterecht niet ingegrepen toen het attractiepark over de bezoekerslimiet van vijf miljoen heen ging, schrijft Omroep Brabant.

Noord-Brabant krijgt van de rechtbank tien weken de tijd om orde op zaken te stellen. Dat kan of door de bezoekersaantallen beter te handhaven of door te bewijzen dat de Efteling genoeg stikstofbeperkende maatregelen heeft genomen. Dan zouden er meer dan vijf miljoen bezoekers naar het park mogen komen.

De grens van vijf miljoen komt uit een natuurvergunning uit 2016. Daarin staat dat als er meer mensen komen, het bijvoorbeeld door de vele autoritten kan leiden tot schade aan het nabijgelegen natuurgebied Loonse en Drunense Duinen.

In 2017, 2018 en 2019 ging het attractiepark al steeds over die grens heen, tot ongenoegen van omwonenden, die naar de provincie stapten. De provincie besloot echter niet in te grijpen, omdat de gevolgen van sluiting te heftig zouden zijn voor het park, de bezoekers, het personeel en de leveranciers.

Juridische strijd

Daarnaast lag er op dat moment een nieuwe vergunningsaanvraag van de Efteling, om zes miljoen bezoekers binnen te laten. Het pretpark zou zelf stikstofbeperkende maatregelen nemen. Zo is een dieseltrein vervangen door een elektrische, wordt er minder hout gestookt in de biomassacentrales en gebruikt het attractiepark minder aardgas.

Het park is van mening dat het zich daarmee aan de regels houdt. Omwonenden waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter.