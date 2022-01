Wekdienst 28/1: Jos B. hoort vonnis • Kamercommissie bezoekt Groningen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het gerechtshof in Den Bosch doet in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen Jos B., die terechtstaat voor het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. B. werd in 2020 veroordeeld tot 12,5 cel, maar zowel hij als justitie ging in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie heeft 20 jaar cel tegen B. geëist.

De Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat gaat op werkbezoek in Groningen. De commissieleden gaan langs bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. Daar spreken ze over onder meer het schadeherstel na de aardbevingen in de provincie.

In Amsterdam begint de inhoudelijke behandeling van de mishandelingszaak waarin Lil' Kleine verdachte is. De 27-jarige rapper zou eind 2019 samen met twee anderen een man hebben mishandeld in een club op het Rembrandtplein.

In het Rijksmuseum wordt een tentoonstelling geopend van het werk van de 76-jarige fotograaf Vincent Mentzel, die decennialang huisfotograaf was van NRC Handelsblad en in zijn carrière meerdere prijzen heeft gewonnen. Volgens het museum behoort hij tot de beeldbepalende fotografen van Nederland.

Wat heb je gemist?

Overheden sjoemelen regelmatig met stikstofrechten, meldt NRC. Ze maken gebruik van de papieren van gesloten of gestopte bedrijven om bouwprojecten te laten doorgaan. Dat is slecht voor de natuur, en vermoedelijk mag zo'n constructie zelfs niet eens, zeggen deskundigen in de krant.

In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat er jarenlang te weinig was gedaan om de stikstofneerslag in Nederland terug te dringen. De vergunningverlening van duizenden bouwprojecten van provincies, gemeenten en het Rijk kwam hierdoor abrupt stil te liggen. Om toch een vergunning te krijgen, moesten overheden elders de stikstofuitstoot terugdringen, bijvoorbeeld door boerderijen op te kopen en te sluiten.

Maar soms gaan ze daar volgens NRC wel heel creatief mee om. Zo gebruikt de provincie Noord-Holland de stikstofruimte van een fabriek die al twintig jaar dicht is om een complex met luxe appartementen te bouwen. En de gemeente Schouwen-Duiveland doet hetzelfde met een warenhuis dat zeven jaar geleden is afgebrand. Volgens deskundigen neemt de stikstofuitstoot door dat soort constructies juist toe.

Ander nieuws uit de nacht:

Ministeries doen gemiddeld drie keer langer dan toegestaan over WOB-verzoeken: overheden zijn verplicht om binnen 56 dagen verzoeken om documenten openbaar te maken via de Wet openbaarheid van bestuur te behandelen. Maar bij het overgrote deel van die WOB-verzoeken lukt dat niet, ontdekten de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie.

Zeker 70 doden door tropische storm in Zuidoost-Afrika: de meeste doden vielen in Madagaskar, 48 lichamen werden daar geborgen. 130.000 mensen zijn hun huis ontvlucht. Ook Malawi is hard geraakt. Inwoners van dat land zeggen dat het de ergste overstromingen uit de geschiedenis zijn.

Europese ambassades in Kenia waarschuwen voor mogelijke terreuraanslag: dat geldt ook voor de Nederlandse ambassade, die zegt dat "westerse doelen en burgers" mogelijk gevaar lopen. De Franse ambassade noemt hotels, restaurants en winkelcentra als mogelijk doelwit, plekken waar "normaal veel westerlingen samenkomen".

En dan nog even dit:

Is het einde van de pauselijke uitspraak 'bedankt voor de bloemen' nabij? Gisteren werd bekend dat er komende Pasen waarschijnlijk geen Nederlandse bloemen op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan te zien zullen zijn bij de urbi et orbi-zegen van de paus. De Nederlandse bloemist Paul Deckers, verantwoordelijk voor de levering van de bloemen, moet daar noodgedwongen mee stoppen (hoewel er wordt gebroed op een oplossing).

Deckers heeft al drie pausen meegemaakt, vertelde hij gisteren: