Wilders had 'prettig gesprek' met Yesilgöz over zijn tweet

PVV-leider Wilders en VVD-minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid hebben samen op het departement een gesprek gehad over de tweet van de PVV-leider van eind december. Wilders vond het "zonder meer een goed en prettig" gesprek, zo liet hij vanavond op Twitter weten. En via hetzelfde medium reageerde de minister met de woorden: "Vond ik ook! dank je wel".

Eind december uitte Wilders kritiek op Yesilgöz die met haar dubbele nationaliteit het ministerie van Justitie en Veiligheid zou gaan leiden. Hij twitterde: "Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen."

De VVD-politica probeerde vervolgens Wilders te bellen, maar hij nam de telefoon niet op. Zij was op dat moment staatssecretaris van Klimaat en Wilders vond dat hij met haar niets te bespreken had.

Grens

De tweet van Wilders en zijn reactie zorgden voor woedende reacties bij een aantal politieke partijen in de Tweede Kamer. Premier Rutte vond dat Wilders "door een grens was gezakt", zo zei hij in het debat over de regeringsverklaring. Rutte: "Hier zou het zo sterk zijn om één keer te zeggen: ik had even die telefoon moeten opnemen, om te zeggen tegen Dilan 'joh, dat was gewoon niet zo netjes van me'." D66-fractievoorzitter Paternotte vond dat Wilders excuus had moeten maken.

Het is onbekend of Wilders zijn excuus heeft aangeboden en hoe het gesprek is verlopen. De woordvoerder van Yesilgöz laat desgevraagd weten niets meer te kunnen zeggen over het gesprek. De woordvoerder van PVV-leider Wilders heeft nog niet gereageerd.