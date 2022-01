Backpackers gaan weer op reis: 'Soms lijkt het alsof corona niet meer bestaat'

De Nederlandse backpacker Lisa gelooft die cijfers wel. De 23-jarige inwoner van Leiden is al 2,5 week op reis in Mexico en komt daar veel Nederlanders tegen. "Het is echt niet normaal. Ik was laatst op het eiland Holbox, daar leek het Katwijk wel."

Veel Nederlanders hebben net als zij voor Mexico gekozen vanwege de relatief soepele coronaregels daar. Bij aankomst is geen negatieve PCR-test, of vaccinatie- of herstelbewijs nodig en toeristen hoeven niet in quarantaine.

Ontsmetten

"Je moet hier op sommige plekken een mondkapje op, afhankelijk van waar in Mexico je bent. En soms moet je je temperatuur laten meten en je handen ontsmetten voordat je een winkel ingaat." Maar verder voelt het hier heel vrij, vindt Lisa. "Soms lijkt het of corona niet bestaat."

Dat Mexico - net als heel veel andere landen - nog altijd oranje kleurt op de wereldkaart van reisadviezen, baart Lisa niet zo veel zorgen. "Van tevoren was ik bang dat Mexico rood zou worden, dan zou ik niet meer kunnen gaan. Maar nu ben ik niet meer zo bang. Ik ben goed verzekerd."