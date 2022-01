Chocoladegigant Nestlé gaat boeren extra betalen in strijd tegen kinderarbeid

De Zwitserse multinational Nesté zegt voortaan extra loon te geven aan cacaoboeren die hun kinderen naar school sturen. Op deze manier wil het bedrijf achter chocoladeproducten als KitKat en Smarties kinderarbeid aanpakken.

Kinderarbeid is, ondanks talloze eerdere initiatieven van chocolademultinationals, nog altijd een wijdverspreid probleem in landen waar cacao wordt verbouwd. Bedrijven als Nestlé staan onder groeiende druk van consumenten, investeerders en landelijke overheden om met een oplossing te komen.

480 euro per jaar

Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern stelt nu het probleem bij de wortel aan te pakken. Cacaoboeren krijgen oplopend tot 480 euro per jaar als ze hun kinderen verplichten onderwijs te volgen in plaats van hen te laten werken op de plantage. Volgens het bedrijf is dat ongeveer een kwart van het jaarinkomen van deze boeren.

Daarnaast moeten de agrariërs ook andere begroeiing planten om te verduurzamen. Aanvullend moeten ze ook ander gewassen gaan verbouwen of vee houden zodat ze minder afhankelijk worden van cacao. Een derde partij wordt ingeschakeld om te controleren of ook daadwerkelijk aan de eisen wordt voldaan.

'Alle cacaobonen straks herleidbaar'

Na twee jaar krijgen boeren de helft van het oorspronkelijke jaarbedrag als ze aan de eisen voldoen. In totaal trekt het voedingsmiddelenconcern voor het plan omgerekend 1,25 miljard euro uit tot en met 2030.

Via het nieuwe programma wil Nestlé binnen drie jaar 100 procent van zijn cacao terug kunnen herleiden naar specifieke boeren. Momenteel is dat volgens het bedrijf bij ruwweg de helft van alle cacaobonen het geval.

Geen garantie op eerlijk loon

Hulporganisaties en vakbonden noemen het plan een grote stap voorwaarts. Toch is het nog steeds geen garantie dat de boeren eerlijk loon krijgen voor hun waar, stelt de wereldwijde koepelorganisatie VOICE. Volgens de belangengroep blijven cacaoverbouwers kwetsbaar voor wereldwijde prijsdalingen.

Zo'n 45 procent van de kinderen in boerengezinnen in Ivoorkust en Ghana, waar wereldwijd veruit de meeste cacao wordt geproduceerd, werkt in plaats van naar school te gaan. Dat concludeerde onderzoekers van de Universiteit van Chicago onlangs. Kinderen die zo nu en dan voor of na schooltijd werken op de plantage wordt officieel niet gezien als kinderarbeid.

Vorig jaar werd een aantal chocolademultinationals, waaronder Nestlé, in de VS aangeklaagd wegens medeplichtigheid aan kinderarbeid. Een groep Afrikaanse kinderen stellen dat ze jarenlang slavenarbeid hebben verricht op cacaoplantages. Het Amerikaanse Hooggerechtshof zette uiteindelijk een streep door de rechtszaak, omdat de kinderarbeid niet was verricht in de VS.