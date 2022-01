Lange celstraffen geëist voor aanslag in Gronau op Nederlandse advocaat

Het Openbaar Ministerie eist langdurige celstraffen tegen twee mannen uit Hengelo voor poging tot moord op een Nederlandse advocaat in de Duitse plaats Gronau, in november 2019.

Een van de verdachten, een 32-jarige man, hoorde 18 jaar tegen zich eisen. De andere, een man van 48, moet volgens het OM 23 jaar achter de tralies. Hij wordt ook verdacht van het beschieten van een sportschool in het Twentse Losser, een maand eerder. Ook dat ziet het OM als poging tot moord, omdat er iemand binnen was.

Camerabeeld en ander bewijs

Het OM denkt dat de twee in opdracht handelden toen ze advocaat Philippe Schol in zijn woonplaats Gronau vanuit een rijdende auto met een semiautomatisch wapen onder vuur namen. "Het had het weinig gescheeld of Schol was doodgebloed. Zijn geluk was dat in de eerste auto die passeerde, mensen zaten die professionele medische hulp konden bieden", zei de officier.

Wie de schoten heeft gelost, heeft het OM niet kunnen vaststellen. Het houdt hen gezamenlijk verantwoordelijk. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat beiden voorverkenningen hebben uitgevoerd. In de auto die bij de aanslag is gebruikt zijn kruitsporen en dna van beide verdachten gevonden. Ook zijn gesprekken opgenomen waaruit de betrokkenheid van de twee zou blijken. De mannen ontkennen iets met de aanslag te maken te hebben.

De auto was eigendom van de 48-jarige verdachte. Dezelfde auto is ook te zien op camerabeelden die een maand eerder bij de sportschool in Losser zijn gemaakt. Ook telefoongegevens en informatie uit tapgesprekken wijzen op betrokkenheid van deze man bij deze aanslag. Bovendien is hij herkend op beelden die in opsporingsprogramma's zijn getoond.

Niet mis te verstaan signaal

Een verband tussen beide aanslagen is verder dat advocaat Schol als curator betrokken was bij het faillissement van de sportschool. Daarnaast is bij beide aanslagen hetzelfde wapen gebruikt.

De twee verdachten hadden zelf geen conflict met de sportschoolhouder of de advocaat. Het OM liet zich niet uit over de vraag wie hun opdrachtgever is geweest.

De aanklager herinnerde eraan dat een paar weken voor de aanslag op Schol de aanslag op strafrechtadvocaat Derk Wiersum in Amsterdam was gepleegd.

"Hier is de rechtsstaat in het geding", zei de officier. "Dan past enkel een niet mis te verstaan signaal naar verdachten, maar ook naar anderen die ook maar overwegen zich hiervoor te lenen."