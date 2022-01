Nooit meer 'bedankt voor de bloemen': bloemist stopt met aankleding urbi et orbi

De pauselijke zegen urbi et orbi met Pasen moet het voortaan zonder Nederlandse bloemen doen. Bloemist Paul Deckers stopt met het leveren van de aankleding van het Sint-Pietersplein: na twee jaar corona trekken sponsors zich terug en zijn nieuwe niet te vinden.

Het stoppen betekent het einde van een traditie, zegt Deckers. Het plein in Rome werd 35 jaar lang versierd met bloemen uit Nederland. Het project is volgens Deckers geworteld in de Nederlandse samenleving met de bedankwoorden van Johannes Paulus II in 1989: "Bedankt voor de bloemen."

"Ik ben dankbaar dat wij jarenlang de mogelijkheid hebben gehad de Nederlandse bloemsierkunst en sierteelt op een internationaal platform te mogen presenteren", zegt Deckers. "Ik haal energie uit alle mooie herinneringen van de afgelopen jaren."

'Kroon op mijn werk'

Deckers vindt het "heel moeilijk" om te moeten stoppen; hij was sinds 1988 betrokken bij het project en is sinds 2015 verantwoordelijk als projectleider. Voor zijn werk kreeg de arrangeur in 2015 van paus Franciscus de 'Bene Merenti', een pauselijke onderscheiding. "De kroon op mijn werk", zegt de bloemist uit het Limburgse Posterholt.

De florale aankleding van het plein kon in 2019 en 2020 ook niet doorgaan vanwege corona.

Deckers leverde in 2019 nog de bloemen voor de pauselijke zegen: