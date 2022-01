'Oud-adviseur wil met bewijsmateriaal lockdownfeestjes Johnson ten val brengen'

Het materiaal dat de premier in verlegenheid heeft gebracht, komt waarschijnlijk van zijn eigen voormalig adviseur, de omstreden Dominic Cummings, in 2016 het brein achter de Brexit-campagne. In 2019 werd hij Johnsons rechterhand, maar de twee braken eind 2020 en sindsdien doet hij van alles om Johnson zwart te maken.

Cummings heeft een "berg bewijsmateriaal" meegenomen: allerlei appjes, mailtjes en werkagenda's, zegt Van der Horst. "Die gebruikt hij nu als wapen tegen Johnson, door deze informatie strategisch te lekken naar de media. Het is zijn enige missie om de premier ten val te brengen."

Eerder deden schandalen waarbij de premier betrokken was kiezers niet veel, maar de lockdownfeestjes raken wel een gevoelige snaar. "Dit is het land van fair play, de Britten hebben een hekel aan regeringsleiders die denken dat de regels voor anderen gelden maar niet voor hen."

Politieke doodzonde

Wat er na de bekendmaking van het rapport gebeurt, is de vraag. Gray staat bekend als een grondig onderzoeker en zij moet nu de feiten rond de borrels en feestjes vastleggen. Het is niet haar rol om te bepalen of de wet is overtreden of de ministeriële code is geschonden, een politieke doodzonde.

"Dat kan de premier mogelijk een ontsnappingsroute bieden. Maar dat neemt niet weg dat Grays rapport Johnson wel degelijk in de problemen kan brengen, zeker als haar bevindingen niet mals zijn. Boris Johnson kan nog niet opgelucht ademhalen."