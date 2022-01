Huwelijken in Kamp Westerbork: 'Ze zijn belazerd'

Oud-directeur Dirk Mulder van Kamp Westerbork is blij met het boek. "Het onderwerp is in verschillende studies wel even aangestipt en er zijn egodocumenten met thema's als liefde en huwelijk, maar het is niet eerder zo minutieus uitgezocht en in een grotere context geplaatst.

Aukema raakte geïnteresseerd in het onderwerp toen ze erachter kwam dat een oudtante in het kamp was getrouwd: Annie Preger trouwde op 28 januari 1943 met Hans van Witsen. 36 dagen duurde het huwelijk, beiden werden op 5 maart 1943 vermoord in Sobibor.