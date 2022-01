Pensioenfondsen in goede doen, hogere pensioenen in het verschiet

De beleidsdekkingsgraad van het ABP ligt nu op 102,8 procent, maar stijgt naar verwachting de komende maanden tot boven de 105 procent. "Zodra we de pensioenen mogen verhogen is het onze intentie dit te doen. We onderzoeken vanaf welke datum we dit kunnen uitvoeren, mocht de beleidsdekkingsgraad in de loop van dit jaar boven de 105 procent uitkomen", aldus Van Wijnen.

Collega Joanne Keldermann van Pensioenfonds Zorg en Welzijn is eveneens hoopvol: "We hopen een op een spoedig verdere herstel waardoor gedeeltelijke indexatie van pensioenen weer in beeld komt."

Het klinkt als goed nieuws voor mensen die werken of gewerkt hebben bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. De laatste keer dat ABP de pensioenen indexeerde voor de gestegen prijzen was in 2010. Sindsdien zijn de pensioenen niet meer verhoogd, ondanks de inflatie van opgeteld 20 procent over die elf jaar. "In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering", zegt Kelderman van pensioenfonds Zorg en Welzijn.