Artsen waarschuwen voor Brazilian Butt Lift: 'Gevaarlijke ingreep'

Voor sommigen klinkt het ideaal. De Brazilian Butt Lift (BBL) is wel een cosmetische ingreep, maar je krijgt geen kunstmatige stoffen zoals siliconen ingespoten; bij je buik wordt vet weggehaald om het bij je billen weer toe te voegen, met als resultaat vollere en rondere billen.

Toch is de Brazilian Butt Lift een van de meest risicovolle cosmetische ingrepen. Deze week overleed een Nederlandse vrouw die in Turkije zo'n ingreep heeft ondergaan. En ze is lang niet de enige: bij liefst 1 op de 3000 operaties komt de patiënt te overlijden. "Dat is een onacceptabel risico."

Dat zegt Berend van der Lei. Hij is hoogleraar esthetische plastische chirurgie in Groningen, en werkzaam bij Bergman Clinics. Wat er mis is gegaan bij de ingreep in Turkije, denkt hij wel te weten: "Er is te veel vet te diep ingespoten." Cosmetisch arts Tom Decates, die gepromoveerd is op complicaties bij filleringrepen en bij het Erasmus MC in Rotterdam betrokken is bij het complicatiespreekuur, noemt nog een risico: "Je kunt niet zien waar je vet precies terug spuit."

Om die redenen kunnen aderen beschadigd raken en vetbolletjes via de bloedbaan in het hart of de longen terechtkomen en zo de bloedsomloop blokkeren. Dat kan dodelijk zijn.