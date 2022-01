Is Gronings gas de redding als Rusland de gaskraan dichtdraait?

Er dreigt al enige tijd een gastekort en het conflict tussen Rusland en de NAVO over Oekraïne dreigt het er niet beter op te maken. Inmiddels is het kabinet bezig met noodscenario's voor het geval er daadwerkelijk een gastekort optreedt. Wat zijn de opties? Biedt de Groningse bodem bijvoorbeeld soelaas, zoals hier en daar wordt gezegd? In het Groningenveld zit nog ruim 450 miljard kuub gas.

De speculaties over meer gaswinning in Groningen leiden tot boze reacties in het aardbevingsgebied, waar bewoners de problemen meer dan beu zijn.

Volgens minister Jetten voor Klimaat en Energie is de kans klein dat het Groningen-gas wordt aangesproken op het moment dat Rusland de gastoevoer naar Europa stopzet. Er is nog genoeg gas op voorraad in Nederland, zei hij deze week. Wel voegde hij toe dat "je op alle scenario's moet zijn voorbereid".

Hij sluit de Groningen-optie dus niet uit, maar het is de vraag of die zo logisch is. Want in het verleden zijn allerlei alternatieven opgetuigd, juist omdat er al rekening mee werd gehouden dat het gas uit Groningen niet lang meer beschikbaar zou zijn.