Ministerie wil met 60 bedrijven afspraken maken over noodplan bij gascrisis

Glasfabriek O-I is een van de grootverbruikers in Nederland en ziet beren op de weg. "Wij kunnen onze productie stoppen, mensen naar huis sturen, maar de ovens kunnen we niet uitzetten", laat een woordvoerder weten. "Het probleem is dan dat het glas daarin stolt en je de oven daarna nooit meer kunt gebruiken."

Industriecomplex Chemelot is bezig te inventariseren wat de verschillende bedrijven nodig hebben en in hoeverre er geanticipeerd kan worden op minder gas. "Maar er is sowieso een minimum nodig om installaties op temperatuur te houden, vanwege de veiligheid", zegt een woordvoerder.

De Maastrichtse papierproducent Sappi zou ook niet zomaar afgeschakeld kunnen worden, omdat dan de verwarming van huishoudens in Maastricht in gevaar zou kunnen komen. De restwarmte van de fabriek gaat namelijk via een warmtenet naar woningen.

