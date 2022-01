Jonge vrouwen in Marokko pikken seksueel wangedrag niet langer

Marokko is in de ban van een grootschalig MeToo-schandaal op universiteiten. De afgelopen maanden zijn in de grote steden van het Noord-Afrikaanse land meerdere universitaire docenten onder vuur komen te liggen. Studenten uit het hele land komen met hun verhalen naar buiten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Sinds de zomer komen er via sociale media al getuigenissen over wanpraktijken op de Marokkaanse universiteiten naar buiten. Op 12 januari werd voor het eerst een docent van de universiteit van Settat daadwerkelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Dit heeft de onthulling van het wijdverbreide probleem in een stroomversnelling gebracht.

Steeds meer slachtoffers durven zich uit te spreken over machtsmisbruik en ontoelaatbaar gedrag van leraren. Zo loopt er een onderzoek naar een docent van een hogeronderwijsinstelling in Casablanca tegen wie 100 klachten zijn ingediend. Die gaan over een poging tot verkrachting, seksuele chantage en machtsmisbruik.

Instagram als breekijzer

Een van de sociale platforms die een belangrijke rol spelen in het openbaren van de schandalen is de Instagrampagina 7achak.maroc. Beheerder Sarah Benmoussa kreeg de afgelopen weken een stortvloed aan getuigenissen binnen van vrouwen die het probleem op hun universiteit willen aankaarten. Wat volgde was een grootschalige actie op internet met de hashtag #metooUniv waar de Marokkaanse autoriteiten wel op moesten reageren. Inmiddels zijn er door onderwijsinstellingen hulplijnen in het leven geroepen en kunnen slachtoffers nazorg krijgen.

Benmoussa, opgeleid tot accountant, heeft zich als activiste gestort op de strijd om seksueel overschrijdend gedrag op universiteiten uit te bannen. Haar succesvolle Instagrampagina 7achak, wat zoveel betekent als 'gadver', heeft al ruim 50.000 volgers. "De vrouwen vertrouwen de pagina, ze zien de activisten die hiervoor vechten als een oudere zus of broer die wel naar hen luistert."

Benmoussa heeft de pagina al in 2018 aangemaakt met de bedoeling om een plek op het internet te creëren waar vrouwen over menstruatie konden praten. Ook op dit onderwerp rust een taboe in Marokko, waardoor het veel vrouwen aan medische informatie hierover ontbreekt.

Een aantal weken geleden, op 28 december om precies te zijn, veranderde de pagina definitief in een loket waar slachtoffers en klokkenluiders over seksschandalen op universiteiten hun verhalen naar buiten kunnen brengen. Benmoussa besloot die dag om bewijsmateriaal en getuigenissen die ze had ontvangen van twee studenten van een universiteit in Oujda te delen met haar volgers.

Het leidde ertoe dat haar inbox volstroomde met reacties van studenten van deze universiteit. "Ik kreeg echt van alles binnen: foto's, filmpjes, screenshots van chatberichten. Vervolgens heb ik alle informatie naast elkaar gelegd en er een dossier van gemaakt, dat ik heb doorgestuurd naar het ministerie van Onderwijs", vertelt Benmoussa. Inmiddels is de betrokken docent geschorst door de universiteit en is er een gerechtelijk onderzoek geopend.