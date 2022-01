Minister tegen eindexamenleerlingen: niet zomaar vak wegstrepen

Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs doet een oproep aan eindexamenleerlingen om niet zomaar een lastig vak te schrappen omdat dat kan. Maandag maakte hij bekend dat de zogenoemde 'duimregeling', waarbij je als het ware met je duim een slecht resultaat kunt afdekken, ook dit jaar weer geldt.

"Je krijgt de mogelijkheid, maar maak er alleen gebruik van als het echt nodig is", zei de minister in een debat in de Tweede Kamer. "Maak er niet automatisch gebruik van."

Hij vindt het belangrijk dat leerlingen zich realiseren welke vakken ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding, en benadrukte dat vervolgopleidingen ook kijken naar de motivatie van aankomende studenten.

'Ga je hele examen doen'

Vorig jaar gold de 'duimregeling ook. Toen werd er volgens de minister "vrij enthousiast" gebruik van gemaakt. Maar hij vindt dat niet verstandig.

"Ga gewoon je volledige eindexamen goed doen", is zijn oproep, en schrap alleen een vak als het "echt ingewikkeld" wordt.

In december kondigde Wiersma's voorganger Slob aan dat de eindexamens in het voortgezet onderwijs voor de tweede keer versoepeld worden. Kandidaten krijgen een extra herkansing en kunnen hun examen spreiden over twee tijdvakken.

'Stenen in rugzak'

Wiersma voegt de duimregeling daar nog aan, omdat de omstandigheden dit schooljaar opnieuw niet normaal zijn door de coronamaatregelen. Hij zegt dat het lijkt alsof de kandidaten met stenen in hun rugzak een parcours moeten afleggen. Overigens mag het 'wegstreepvak' geen kernvak zijn, zoals Nederlands op het vmbo of Nederlands, Engels of wiskunde op andere niveaus.

In de Tweede Kamer leven twijfels bij de extra versoepeling van het eindexamen. Onder meer de coalitiepartijen VVD en CDA vragen zich af of het diploma hierdoor minder waard wordt.

De minister zegt erop te vertrouwen dat leerlingen er op een verstandige manier gebruik van maken. Volgens hem kan de regel leerlingen die door de coronamaatregelen minder gemotiveerd zijn, stimuleren om toch hun best te gaan doen.