Rechtbank: staat niet aansprakelijk voor leed 'afstandsmoeders'

De Raad voor de Kinderbescherming heeft niet onrechtmatig gehandeld ten opzichte van een groep 'afstandsmoeders' in de vorige eeuw. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een zaak die vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann en de 75-jarige afstandsmoeder Trudy Scheele hadden aangespannen tegen de Nederlandse staat.

De vrouwen die zij vertegenwoordigen moesten tussen 1956 en 1984 afstand doen van hun pasgeboren kind, vaak tegen hun wil. Het gaat om ongeveer 13.000 tot 14.000 vrouwen die veelal ongehuwd zwanger waren geraakt.

Niet goed geïnformeerd

Zelf raakte Scheele in de jaren zestig zwanger, terwijl ze niet getrouwd was. Ze werd door haar familie naar de katholieke Paulastichting in Oosterbeek gestuurd, waar ze in 1968 beviel van een zoon. Na haar bevalling moest ze haar zoon afstaan ter adoptie, hoewel ze dat niet wilde.

Volgens Scheele heeft de Kinderbescherming er destijds actief aan bijgedragen dat jonge moeders afstand deden van hun baby. Ook zouden zij niet goed zijn geïnformeerd over hun rechten en de praktische mogelijkheden om hun kind zelfstandig op te voeden. Door de staat hiervoor aansprakelijk te stellen, hoopte Scheele op erkenning van het leed dat haar is aangedaan.

Druk van de omgeving

De rechtbank oordeelt echter dat het niet de taak was van de Kinderbescherming om de moeders te adviseren. De dwang die veel afstandsmoeders hebben ervaren, kwam volgens de rechter vooral voort uit druk van de omgeving, zoals van hun ouders of de huisarts. De maatschappelijke en religieuze verhoudingen waren in die tijd anders, aldus de rechtbank.

Daardoor waren de vrouwen "niet in staat om werkelijk in vrijheid een eigen afweging te maken". Door de grote maatschappelijke druk kan volgens de rechtbank niet worden gesteld dat de Kinderbescherming onrechtmatig heeft gehandeld. Bovendien is de zaak inmiddels verjaard.

Individuele gevallen

Dat neemt niet weg dat de Kinderbescherming in individuele gevallen misschien wel onrechtmatig heeft gehandeld, zegt de rechtbank. Maar nu, vijftig jaar later, is niet meer vast te stellen of daarbij juridisch verwijtbare fouten zijn gemaakt.

