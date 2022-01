Wekdienst 26/1: Staatssecretaris praat met John de Mol • Koning opent Zeesluis IJmuiden

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

John de Mol gaat praten met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland, het tv-programma dat hij verzon en produceerde. Tientallen vrouwen deelden onlangs hun verhaal met het programma BOOS.

De olympische sporters vertrekken naar de Chinese hoofdstad Peking. Daar beginnen volgende week vrijdag de Winterspelen. In totaal komen de Nederlandse atleten uit in 7 sporten. Dat is een record.

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een zaak over 'afstandsmoeders'. Trudy Scheele (75), die in 1968 ongetrouwd moeder werd, zegt dat haar zoon werd afgenomen en stelt de Staat aansprakelijk. Bijna 15.000 vrouwen zou hetzelfde zijn overkomen.

Koning Willem-Alexander opent de Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld. Dankzij de nieuwe sluis kunnen grote zeeschepen voortaan veilig doorvaren, ongeacht de getijdestand.

Wat heb je gemist?

7,5 jaar na de ramp met vlucht MH17 staan Nederland en Rusland deze ochtend voor het eerst tegenover elkaar in een rechtszaal. Nederland verwijt Rusland dat het met zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig het Europees mensenrechtenverdrag heeft geschonden. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De rechtszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg staat los van de strafzaak in Nederland. Daar staan vier mannen terecht voor het afvuren van de Bukraket. De zaak bij het Europees hof is vooralsnog de enige zaak waarin Rusland door Nederland wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Als lidstaat van de Raad van Europa erkent Rusland dit hof in Straatsburg.

"Rusland ziet de strafzaak in Nederland als een politiek spel tegen Moskou, en erkent die niet", zegt Hans de Borst, die zijn dochter Elsemiek verloor bij de ramp. Hij is naar Straatsburg afgereisd om de zitting bij te wonen. "Daarom is dit een heel belangrijk moment. Want hier wordt Rusland aangesproken. Rusland regelde de Buk, Rusland regelde de bemanning. We proberen nog steeds op meerdere manieren de waarheid en gerechtigheid te krijgen."