Eerste rechtszitting Nederland tegen Rusland over MH17 

7,5 jaar na de ramp met vlucht MH17 staan vanochtend Nederland en Rusland voor het eerst in tegenover elkaar in een rechtszaal. Nederland verwijt Rusland dat het met zijn aandeel in het neerhalen van het vliegtuig het Europees mensenrechtenverdrag heeft geschonden. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De rechtszaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg staat los van de strafzaak in Nederland. Daar staan vier mannen terecht voor het afvuren van de Bukraket. De zaak bij het Europees hof is vooralsnog de enige zaak waar Rusland door Nederland wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. Als lidstaat van de Raad van Europa erkent Rusland dit hof in Straatsburg en zijn uitspraken.

"Rusland ziet de strafzaak in Nederland als een politiek spel tegen Moskou, en erkent die niet", zegt Hans de Borst, die zijn dochter Elsemiek verloor bij de ramp. Hij is naar Straatsburg afgereisd om de zitting bij te wonen. "Daarom is dit een heel belangrijk moment. Want hier wordt Rusland aangesproken. Rusland regelde de Buk, Rusland regelde de bemanning. We proberen nog steeds op meerdere manieren de waarheid en gerechtigheid te krijgen."

De meeste zaken bij het Europees hof worden door burgers aangespannen tegen hun overheid. Dat de ene lidstaat de andere aanklaagt is uitzonderlijk. Nederland heeft pas drie keer eerder een ander land voor het hof gedaagd.