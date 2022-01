Coronamaatregelen gelden voor drie weken, gaan morgen om 05.00 uur in

De versoepelingen die straks op de persconferentie worden aangekondigd gaan morgenochtend om 05.00 uur in en zullen voor een periode van ten minste drie weken gelden. Dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet straks met versoepelingen komt voor de horeca en cultuur.

Voor toegang tot een restaurant of theater zal 3G weer gaan gelden: je moet je vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen, of een negatieve test. Wie rondloopt moet een mondkapje op.

Evenementen zijn eveneens weer mogelijk, zij het onder voorwaarden. Binnen wordt het maximum 1250 bezoekers. Buiten gaat het om een derde van de capaciteit. Dat kan bij wedstrijden in stadions dus om meer gaan dan 1250.