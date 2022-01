Vuurwapens, geld en auto's in beslag genomen bij invallen in Noord-Holland

Bij zeven invallen in Noord-Holland zijn auto's, vuurwapens en contant geld in beslag genomen. Twee mannen uit Heerhugowaard zijn aangehouden.

Het gaat volgens de politie om twee onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit. De invallen vonden plaats in Heerhugowaard, Opmeer en Barendrecht. In Heerhugowaard zijn invallen gedaan op twee woonwagenkampen, meldt NH Nieuws.

Synthetische drugslabs

Een 33-jarige man uit Heerhugowaard wordt verdacht van het op grote schaal opzetten van synthetische drugslabs. Hij zou grondstoffen en spullen verhandelen en synthetische drugs verkopen. Door gekraakte communicatiediensten is de recherche hem op het spoor gekomen. Verder wordt hij verdacht van witwassen, onder andere door middel van bitcoins.

Ook zou hij betrokken zijn geweest bij een synthetisch drugslab dat in september 2020 werd ontdekt in het Belgische Lendelede. Dit lab zat in een oude varkensstal en zou het grootste drugslab zijn dat ooit in België is opgerold.

Kilometerstand

De andere man uit Heerhugowaard wordt ervan verdacht meerdere auto's te hebben verhandeld waarvan de kilometerstand was teruggedraaid. De 54-jarige man bezit een autobedrijf in Opmeer.

Hij is aangehouden voor oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Van hem zijn meerdere auto's, luxe goederen en contant geld in beslag genomen. De administratie van beide mannen is ook in beslag genomen.