Oekraïense president roept op tot kalmte: inval nog niet aanstaande

President Zelensky van Oekraïne heeft zijn bevolking opgeroepen tot kalmte rond de aanhoudende spanningen met Rusland. Volgens de Oekraïense autoriteiten is een Russische invasie nog niet aanstaande. "Er is geen reden om je koffers te pakken", zegt de Oekraïense minister van Defensie.

Toch vertrekt een deel van het Amerikaanse, Canadese en Britse ambassadepersoneel uit Oekraïne, samen met hun families. Personeelsleden van de Nederlandse ambassade en hun families mogen naar Nederland terugkeren als zij dat willen, zei minister Hoekstra eerder vandaag.

De Oekraïense regering noemt de huidige situatie wel 'dreigend' en daarom is een schip met Amerikaanse militaire hulp welkom om het Oekraïense leger te versterken. De VS heeft 8500 militairen paraat die kunnen afreizen als het conflict escaleert. Ook de NAVO heeft troepen klaarstaan en stuurt meer marineschepen en gevechtsvliegtuigen naar Oost-Europa. Het Kremlin betitelt die acties als 'westerse hysterie'.

Eisen

Rusland zegt dat het niet van plan is om Oekraïne binnen te vallen, ook al heeft Moskou in korte tijd zo'n 100.000 militairen in het grensgebied gestationeerd. De angst is dat Rusland Oekraïne binnenvalt als de VS en de NAVO niet ingaan op de Russische eis dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO en dat de NAVO zich uit voormalige Warschaupact-landen terugtrekt.

Rusland wil deze week van de VS horen of die eisen worden ingewilligd. Maar volgens het Witte Huis is de kans klein dat Poetin zijn zin krijgt. Washington staat op het standpunt dat landen zelf mogen bepalen of ze lid willen worden van de NAVO.

Gisteravond sprak Biden nog via een videoverbinding met de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Frankrijk en Duitsland. Ook NAVO-topman Stoltenberg, EU-president Michel en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie deden mee aan het gesprek. Na afloop zeiden de leiders dat ze Oekraïne steunen en dat Rusland een hoge prijs zal betalen voor agressie tegen Oekraïne.

Biden ging al twee keer in gesprek met Poetin over de kwestie, maar dat leverde niets op. Poetin praat deze week nog met de Franse president Macron, die op zijn beurt met de Oekraïense president Zelensky zal overleggen.

Diplomatieke oplossing

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gelooft nog steeds in een diplomatieke oplossing van het conflict. De Britse premier Boris Johnson zei eerder vandaag dat "er nog altijd manieren zijn om de angsten en bezwaren van Rusland weg te nemen".

In deze video leggen we uit hoe Poetin naar Oost-Europa kijkt: