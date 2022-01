'Nvidia verwacht geen akkoord voor miljardenovername chipontwerper Arm'

Het lijkt erop dat een megadeal in de chipindustrie niet doorgaat. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg gaat Nvidia, bekend als de maker van grafische processors, ervan uit dat de voorgenomen overname van chipontwerper Arm geen akkoord krijgt van toezichthouders. Met de overname is omgerekend 35 miljard euro gemoeid.

Het persbureau zegt dat Nvidia in stilte voorbereidingen treft om af te zien van de overname, omdat er sinds de aankondiging - in september 2020 - nauwelijks vooruitgang is geboekt in het krijgen van de benodigde toestemming. De huidige eigenaar van Arm, SoftBank, zou zelfs al voorbereidingen treffen om de chipontwerper naar de beurs te brengen.

Bijzondere positie

Arm heeft een bijzondere positie in de chipindustrie. Het maakt als het ware blauwdrukken voor het ontwerpen van chips en stelt die via licenties beschikbaar. Daarmee is het belangrijk voor veel bedrijven in de techindustrie.

De ontwerpen van Arm zijn in feite een soort 'neutraal fundament' en die positie kan in gevaar komen als het in handen komt van Nvidia, vrezen verschillende techbedrijven. Nvidia is namelijk nu óók klant bij Arm en zou als eigenaar een andere positie krijgen. Bronnen zeggen dat een groep - bestaand uit onder meer Qualcomm, Microsoft, Intel en Amazon - zelfs toezichthouders hebben voorzien van "genoeg munitie" om de deal van tafel te krijgen.

In december besloot de Amerikaanse toezichthouder, de FTC, een zaak aan te spannen om de overname te blokkeren. Volgens een bron zouden de Chinese autoriteiten de deal blokkeren als deze er elders - in de VS, het Verenigd Koninkrijk en EU dus - wel doorheen komt.

Nog geen besluit genomen

De bronnen van Bloomberg benadrukken dat de top van de twee bedrijven nog altijd de zaak bepleiten bij toezichthouders en dat er nog geen besluit is genomen. Een woordvoerder van Nvidia benadrukt deze positie ook nog eens tegenover Bloomberg.