President Biden scheldt, zacht maar hoorbaar, verslaggever Fox News uit

Tijdens persconferenties probeert Doocy wel vaker Biden uit zijn tent te lokken. Hij werkt voor de zender Fox News, die doorgaans de vloer aanveegt met de president.

Volgens de Fox-verslaggever belde de president hem kort na de onbedoeld publieke opmerking. Doocy vertelde op Fox News dat de president tegen hem had gezegd: "Het was niks persoonlijks, maat."

Biden heeft vaker akkefietjes met microfoons die aanstaan. Vorige week bespotte hij een verslaggever die volgens Biden de "stomme vraag" stelde waarom hij wachtte tot president Poetin als eerste in actie zou komen in Oekraïne. In 2010 liet hij zich ontvallen dat de zorgwet die bekend stond als Obamacare een "big, fucking deal" was.