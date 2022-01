'Oud-deelneemster Voice doet aangifte tegen regisseur'

Een oud-deelneemster van The Voice heeft aangifte gedaan tegen een regisseur van het programma, meldt het AD. De man herkent zich niet in de beschuldigingen uit de uitzending van BOOS van grensoverschrijdend gedrag.

De regisseur zegt dat hij amicaal omging met kandidaten en ze bijvoorbeeld complimenten over hun uiterlijk gaf. "Dan zeg ik: 'jee, wat zie jij er prachtig uit'. Of 'wauw, draai je eens om'. Dat doe ik om ze zich goed te laten voelen. Ik heb daar nog nooit problemen mee gehad", zegt hij in de krant.

Ook gaf hij kandidaten weleens een knuffel, naar eigen zeggen bijvoorbeeld om ze te troosten. Op de vraag of dat niet te ver gaat voor een regisseur, zegt hij dat het op het moment zelf 'heel natuurlijk' gaat. "Maar nu, in 2022 zeg ik: ja, je hebt gelijk. Blijkbaar zijn er mensen die dit verkeerd opvatten."

Vijftien vrouwen hebben bij programmamaker Tim Hofman melding gemaakt van ongewenste handtastelijkheden en het maken van seksuele opmerkingen van de regisseur.

Negentien vrouwen meldden zich met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen. Die gaf in een verklaring toe "contact van seksuele aard" te hebben gehad met bij The Voice betrokken vrouwen. Ook over coach Marco Borsato kwamen meldingen binnen en tegen coach Ali B zijn twee aangiftes gedaan.